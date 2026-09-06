Россия запустила исторический нефтяной проект на зависть Западу

Владимир Путин дал старт уникальному проекту «Восток Ойл».
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Может пенсионерам денег подкинут. Хотя, наверное нет. Не хватит.