Кая Каллас выразила обеспокоенность победой АдГ на выборах в Саксонии-Анхальт

6 сентября 2026 года в немецкой земле Саксония-Анхальт прошли земельные выборы, на которых правопопулистская партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) получила 43,8% голосов, значительно опередив правящую Христианско-демократическую партию (ХДС), возглавляемую канцлером Фридрихом Мерцем, которая набрала 17,2%.