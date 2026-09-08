Кая Каллас выразила обеспокоенность победой АдГ на выборах в Саксонии-Анхальт

6 сентября 2026 года в немецкой земле Саксония-Анхальт прошли земельные выборы, на которых правопопулистская партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) получила 43,8% голосов, значительно опередив правящую Христианско-демократическую партию (ХДС), возглавляемую канцлером Фридрихом Мерцем, которая набрала 17,2%.
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