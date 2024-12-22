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Воронежские новости

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По всей Воронежской области объявлен отбой опасности БПЛА-атаки

По всей Воронежской области объявлен отбой опасности БПЛА-атаки

Режим опасности продлился почти 6 часов. О возможных прилетах сообщений пока не поступало.Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об отбое опасности БПЛА-атаки, объявленной на территории региона ранее, ночью 22 декабря.

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