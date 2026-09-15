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ФедералПресс

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4 миллиона за новую машину уже к декабрю: почему ценам в РФ некуда падать

4 миллиона за новую машину уже к декабрю: почему ценам в РФ некуда падать

МОСКВА, 15 сентября, ФедералПресс. Средняя цена нового автомобиля в России может добраться до 4 млн рублей уже к декабрю – исключение составят только отечественные марки.

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