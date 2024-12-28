Из Андреапольского округа перед Новым годом на СВО отправили гумгруз и открытки от детей

В преддверии Нового года из Андреапольского округа на СВО отправили гуманитарную помощь. В среду, 25 декабря, глава округа Василий Воробьев, сотрудники трудовых коллективов, волонтёрских организаций и неравнодушные местные жители, передали бойцам пиломатериалы.
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