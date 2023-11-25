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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гребенкин подрался с Рукавишниковым в матче «Металлурга» со «Спартаком»

На 11-й минуте игры защитник клуба из Москвы Роман Рукавишников провел силовой прием против Жана-Себастьяна Деа.

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