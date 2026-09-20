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Мировое обозрение

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700 метров под огнём: Российский морпех Счёт рассказал о бое с наёмниками под Никольским

700 метров под огнём: Российский морпех Счёт рассказал о бое с наёмниками под Никольским

Командир первого взвода 4-й штурмовой роты 155-го полка 55-й гвардейской дивизии морской пехоты с позывным Счёт раскрыл детали боя в районе Никольского Курской области.

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