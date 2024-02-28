Чем примечательна дата 29 февраля, кроме того, что встречается раз в четыре года Евгения ТрубицкаяРаз в четыре года в конце зимы происходит аномалия — к календарю добавляется один лишний день, делая февраль на один день длиннее.
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