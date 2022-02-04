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За сутки на Олимпиаде-2022 в Пекине выявили 21 новый случай коронавируса, 9 – у членов сборных

21 новый случай коронавируса выявлен за последние сутки на Олимпийских играх в Пекине.  14 положительных тестов сданы в аэропорту, еще 7 – в «пузыре» на Олимпийских играх.

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