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Мировое обозрение

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Дюжев опасается, что молодежь устроит революцию по-быстренькому. Драпеко посоветовала ему больше читать

Дюжев опасается, что молодежь устроит революцию по-быстренькому. Драпеко посоветовала ему больше читать

Актёр Дмитрий Дюжев, выступая на конференции в Москве, посвящённой фильму о Российской империи, неожиданно перешёл от кино к политике.

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