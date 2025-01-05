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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Том Тибодо о Деррике Роузе: «Для меня он, без сомнения, игрок уровня Зала славы»

«Люди не понимают, как трудно играть в родном городе. Он делал столько всего за пределами площадки, о чем никто не подозревает.

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