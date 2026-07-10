Отказ от смартфона за час до сна: врач дал рекомендации по нормализации режима

Многие «совы» годами безуспешно пытаются перестроить свой график, чтобы научиться рано вставать. Заслуженный врач РФ, руководитель Центра медицины сна Роман Бузунов в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» объяснил, почему попытки просто лечь спать раньше обречены на провал и как свет помогает изменить хронотип.
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