Отказ от смартфона за час до сна: врач дал рекомендации по нормализации режима

Многие «совы» годами безуспешно пытаются перестроить свой график, чтобы научиться рано вставать. Заслуженный врач РФ, руководитель Центра медицины сна Роман Бузунов в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» объяснил, почему попытки просто лечь спать раньше обречены на провал и как свет помогает изменить хронотип.