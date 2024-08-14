В Пермском крае молодым учителям в два раза повысят подъемные

ПЕРМЬ, 14 августа, ФедералПресс. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес на рассмотрение депутатов регионального парламента законопроект об увеличении выплаты молодым учителям в два раза – с 50 до 100 тысяч рублей.
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