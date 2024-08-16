Автокриминалист Шелков: посредники начали отнимать иномарки после их продажи

Россияне столкнулись с очередной угрозой при покупке автомобилей из-за рубежа: обмануть покупателей теперь все чаще пытаются так называемые дропы в лице льготников из Белоруссии или посредников с Дальнего Востока, на которых растамаживали автомобили ради уплаты льготного утильсбора.