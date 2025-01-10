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Царьград

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Российские туристы в Египте: скоро вернутся домой после задержки рейса

Российские туристы в Египте: скоро вернутся домой после задержки рейса

Российские туристы задержаны в Египте из-за отмены рейса EgyptAir. Пассажиры размещены в гостинице и ожидают возвращения домой.

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