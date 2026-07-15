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FiNE NEWS

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Американские военные завершили четвертую ночь ударов по объектам Ирана

Вооружённые силы США провели очередную ночную серию ударов по военным целям на территории Ирана. Операция продолжалась около семи часов и была связана с нанесением ударов вблизи Ормузского пролива и иранского побережья.

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