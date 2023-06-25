Спички - не игрушка

85 770 подписчиков

Зеленский делает ставку на ядерную катастрофу

Зеленский делает ставку на ядерную катастрофу

Все ради рейтингов Зелебобика!После небольшой паузы в пятницу и субботу Киев вновь начал раскручивать тему Запорожской АЭС.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх