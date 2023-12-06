РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

237 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Очередное  БЛА БЛА БЛА , а  ГДЕ ДЕЙСТВИЯ , ГДЕ РЕЗУЛЬТАТ ......??? Со ,,СМЕРШ,,ом  РЕЗИНУ  ТЯНУЛИ ХРЕН ЗНАЕТ СКОЛЬКО ...«Просто беспредел...
  • Betahon
    Idiot!Байден пугает Кон...
  • Гарий Щерба
    ОПЯТЬ ..!!!???!!!Мигранты избили д...

Белый дом продолжает пугать «кровавой» альтернативой финансовой поддержке Украины

Белый дом продолжает пугать «кровавой» альтернативой финансовой поддержке Украины

Координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в среду, 6 декабря, заявил, что если США не поддержат Украину деньгами сейчас, то позже придется платить кровью американцев или союзников по НАТО, – сообщают СМИ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх