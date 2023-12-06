Белый дом продолжает пугать «кровавой» альтернативой финансовой поддержке Украины

Координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в среду, 6 декабря, заявил, что если США не поддержат Украину деньгами сейчас, то позже придется платить кровью американцев или союзников по НАТО, – сообщают СМИ.