Глава Всероссийского Электропрофсоюза - об особенностях работы в пандемию и юбилее организации

ОСОБЕННОСТИ ПЕРИОДА COVID - Смена федерального правительства, значительные экономические и социальные реформы, пандемия коронавирусной инфекции, самоизоляция… Пятилетка, с тех пор как обновились органы управления профсоюзом, запомнится надолго.
ОСОБЕННОСТИ ПЕРИОДА COVID - Смена федерального правительства, значительные экономические и социальные реформы, пандемия коронавирусной инфекции, самоизоляция… Пятилетка, с тех пор как обновились органы управления профсоюзом, запомнится надолго.
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