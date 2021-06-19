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Глава Всероссийского Электропрофсоюза - об особенностях работы в пандемию и юбилее организации

Глава Всероссийского Электропрофсоюза - об особенностях работы в пандемию и юбилее организации

ОСОБЕННОСТИ ПЕРИОДА COVID - Смена федерального правительства, значительные экономические и социальные реформы, пандемия коронавирусной инфекции, самоизоляция… Пятилетка, с тех пор как обновились органы управления профсоюзом, запомнится надолго.

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