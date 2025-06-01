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Царьград

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Украина объявила мобилизацию для перемещённых лиц старше 25 лет

Украина объявила мобилизацию для перемещённых лиц старше 25 лет

На Украине с 1 июня мужчины с внутренним статусом ВПЛ от 25 лет подлежат призыву в армию. Теперь переселенцы обязаны регистрироваться в ТЦК и сообщать о смене места жительства.

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Комментарии
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Людмила
а своих мордатых друзей торчок бережёт ?!! Вообще, я удивляюсь : как ни дня не служившая мразь может быть главнокомандующим и его приказы исполняют действующие генералы ?!😡
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11 час.
Eduard
Никто ничего не обязан незаконной власти и Президенту самозванцу!
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11 час.
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