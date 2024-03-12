В Приамурье более трех тысяч человек досрочно проголосовали на выборах

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 мар — РИА Новости. Более трех тысяч человек, которые живут или работают в труднодоступных и отдаленных местностях, уже проголосовали досрочно на выборах президента РФ в Приамурье, сообщает региональный избирком в Telegram-канале.
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