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В Приамурье более трех тысяч человек досрочно проголосовали на выборах

В Приамурье более трех тысяч человек досрочно проголосовали на выборах

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 мар — РИА Новости. Более трех тысяч человек, которые живут или работают в труднодоступных и отдаленных местностях, уже проголосовали досрочно на выборах президента РФ в Приамурье, сообщает региональный избирком в Telegram-канале.

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