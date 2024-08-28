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Рязанские новости

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Кандидаты в депутаты Рязоблдуму отчитались о средствах в избирательные фонды

Кандидаты в депутаты Рязоблдуму отчитались о средствах в избирательные фонды

Опубликованы сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов на довыборы депутата Рязанской областной Думы 7-го созыва по одномандатному избирательному округу № 12 и расходовании этих средствОпубликованы сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов на довыборы депутата Рязанской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу номер 12 и расходовании этих средств.

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