Мошенники разводят челябинцев от имени начальства

Аферисты все чаще пишут южноуральцам от имени руководства. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, злоумышленники создают «зеркальные аккаунты» руководителей и от их имени связываются через соцсети, мессенджеры с горожанами, чтобы получить конфиденциальную информацию.
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