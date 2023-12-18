Мошенники разводят челябинцев от имени начальства

Аферисты все чаще пишут южноуральцам от имени руководства. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, злоумышленники создают «зеркальные аккаунты» руководителей и от их имени связываются через соцсети, мессенджеры с горожанами, чтобы получить конфиденциальную информацию.