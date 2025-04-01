Дроны и роботы увидят мир в 3D без дополнительных датчиков: камера с ИИ сканирует объекты с точностью до 0,15 мм

Исследователи Нанкинского университета представили технологию, которая позволяет получать детальные 3D-модели объектов с помощью всего одной камеры — без сложных систем из нескольких датчиков или специального освещения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии