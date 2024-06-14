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Что нужно и нельзя делать в день летнего солнцестояния, когда оно в 2024 году

Что нужно и нельзя делать в день летнего солнцестояния, когда оно в 2024 году

Что нужно и нельзя делать в день летнего солнцестояния, когда оно в 2024 году Алёна ЮрьеваСовсем скоро наступит летнее солнцестояние — самый длинный день и самая короткая ночь в году в северном полушарии.

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