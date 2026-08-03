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Контрафронт

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Центральноафриканская Республика: Гражданин Швейцарии и солдат Вооруженных сил Центральноафриканской...

Центральноафриканская Республика: Гражданин Швейцарии и солдат Вооруженных сил Центральноафриканской Республики (FACA) были убиты во время вооруженного нападения на их колонну в деревне Имохоро в префектуре Омбелла-Мпоко, к северу от Банги, во второй половине дня по местному времени 1 августа.

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