Центральноафриканская Республика: Гражданин Швейцарии и солдат Вооруженных сил Центральноафриканской Республики (FACA) были убиты во время вооруженного нападения на их колонну в деревне Имохоро в префектуре Омбелла-Мпоко, к северу от Банги, во второй половине дня по местному времени 1 августа.