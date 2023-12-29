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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Сорвалась предновогодняя провокация ЦИПсО

Сорвалась предновогодняя провокация ЦИПсО

Пул ципсошных телеграм-каналов, маскирующийся под российские паблики, решил устроить провокацию накануне Нового года, подтолкнув читателей к мысли, будто в уходящем 2023-м Россия якобы стала экономически слабее, а её армия терпит поражение.

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Комментарии
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Александр Александров
И тут Украина обделалась... Да что же это такое?!
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