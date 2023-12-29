Сорвалась предновогодняя провокация ЦИПсО

Пул ципсошных телеграм-каналов, маскирующийся под российские паблики, решил устроить провокацию накануне Нового года, подтолкнув читателей к мысли, будто в уходящем 2023-м Россия якобы стала экономически слабее, а её армия терпит поражение.
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