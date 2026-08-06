Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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Как интерактивная стена в детской меняет жизнь ребенка и подход к дизайну

Как интерактивная стена в детской меняет жизнь ребенка и подход к дизайну

Когда я впервые задумалась о том, чтобы превратить обычную стену в детской в огромную грифельную поверхность, мной двигало не столько желание украсить комнату, сколько попытка решить проблему разрисованных обоев.

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