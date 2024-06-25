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В России могут запретить продажу iPhone и iPad. Из-за отсутствия магазина RuStore

В России могут запретить продажу iPhone и iPad. Из-за отсутствия магазина RuStore

Депутаты и сенаторы разработали законопроект, который запрещает продажу в России мобильных устройств без предустановленного магазина RuStoreКак сообщает «Коммерсантъ», группа депутатов и сенаторов во главе с членом думского комитета по информполитике, IT и связи Антоном Горелкиным внесла в Госдуму законопроект, который устанавливает запрет на «ограничение установки и использования единого магазина приложений RuStore в мобильных устройствах и других технически сложных товарах».

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