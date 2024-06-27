Индия объявила о новом подходе к запуску «Чандраян-4»»: Космический аппарат будет собран в космосе из нескольких частей

26 июня председатель Индийской организации космических исследований (ISRO) С. Соманат объявил о революционном подходе к запуску космического аппарата «Чандраян-4», который должен доставить образцы с Луны на Землю.
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