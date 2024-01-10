"Взвейтесь кострами": Жители Электростали пытаются греться прямо на улицах

В Подмосковье люди жгут костры, чтобы отогреться и привлечь внимание.В Подмосковье, где в результате ряда аварий без отопления на фоне аномально низких для региона температур остались жители сразу нескольких городов, люди выходят на улицы, чтобы жечь костры.
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