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В Астрахани возревновавший муж получил смертельный удар ножом

В Астрахани возревновавший муж получил смертельный удар ножом

Жена тут же вызвала полицию. Следственным отделом по Советскому району г. Астрахани СУ СКР возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней местной жительницы, подозреваемой в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

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