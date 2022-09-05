В Астрахани возревновавший муж получил смертельный удар ножом

Жена тут же вызвала полицию. Следственным отделом по Советскому району г. Астрахани СУ СКР возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней местной жительницы, подозреваемой в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.