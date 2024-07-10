В Прикамье в двух деревнях закроют школы: детей будут возить по гравийной дороге

ПЕРМСКИЙ КРАЙ, 10 июля, ФедералПресс. В Нытвенском округе жители деревни Луговая записали видеообращение к федеральным властям с просьбой вмешаться в ситуацию с Батуровской средней школой, которую местные чиновники хотят закрыть.
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