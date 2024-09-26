Синоптики пообещали Свердловской области тёплые выходные

Тепло задержится в регионе до начала октябряБабье лето неожиданно вернулось в Свердловскую область. Как пишет в своём Telegram-канале "Погода в Екатеринбурге" метеоролог Алексей Пулин, вчера, 25 сентября, днём в Екатеринбурге было +11,7 градуса.