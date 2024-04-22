Ибо неча. Днепропетровское подполье сдало отель с пилотами и их наставниками. Наши "воздушники" продолжают свой неустанный кропотливый труд по усушке-утруске соседей.
Тотальная аннигиляция укролетчиков вкупе с их инструкторами
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
До НАТО-овец/овцов как-то туго доходит, что ТВД на усраине принципиально отличается от тех сценариев военных действий, к котроым они были готовы - гонять "папуасов в шлёпках" с луками и стрелами, ну на крайняк с АК-47 и РПГ-7. Ловить НАТО-овцам тут нечего, кроме деревянного макинтоша. Средств противодействия Калибрам, Кинжалам, Искандерам у НАТО-овец нет. Похоже эту истину надо подтвердить и закрепить жизнями нескольких сотен, а может даже тысяч "ценных НАТО-овечьих спецов", чтобы она дошла до сознания.
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14 час.
М
Мария
Вот ведь сволочи! Лезли через Чечню. Не удалось. Теперь лезут через Украину.
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10 час.
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