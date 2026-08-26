«Автотека» расширила данные о кузовном ремонте авто из Казахстана и Белоруссии

Сервис проверки истории автомобилей «Автотека» (проект «Авито») совместно с международной компанией «Аудатэкс» расширил отчёты, добавив расчёты стоимости кузовного ремонта, выполненного в Казахстане и Белоруссии.
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