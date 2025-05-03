Верните имя Сталинграду!

На днях произошло беЗпрецедентное событие: после того, как Путин присвоил аэропорту города на Волге название "Сталинград", к Президенту обратились гражданские активисты и активистки и попросили и самому городу на Волге вернуть имя Сталиград.
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