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МИД РФ добивается рассмотрения ситуации в Сирии и Ираке по линии СБ ООН

МИД РФ добивается рассмотрения ситуации в Сирии и Ираке по линии СБ ООН

Россия осуждает акт агрессии США и Великобритании против суверенных Ирака и Сирии. МИД РФ добивается рассмотрения ситуации в регионе по линии Совета Безопасности ООН, сообщили на сайте внешнеполитического ведомства.

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