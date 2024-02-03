МИД РФ добивается рассмотрения ситуации в Сирии и Ираке по линии СБ ООН

Россия осуждает акт агрессии США и Великобритании против суверенных Ирака и Сирии. МИД РФ добивается рассмотрения ситуации в регионе по линии Совета Безопасности ООН, сообщили на сайте внешнеполитического ведомства.
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