Какой курс доллара на Новый год прогнозируют эксперты?

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«АиФ» попросил экспертов назвать курс доллара, который страна будет иметь к новому году. Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГГУ : — К концу года курс доллара будет ниже текущих значений.