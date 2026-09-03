Дегтярев оценил возвращение российских спортсменов на международную арену

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев в интервью МИЦ «Известия» прокомментировал возвращение российских спортсменов на международную спортивную арену после периода отстранения.
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