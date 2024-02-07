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У россиян возникли трудности при делении имущества в садах и на дачах

У россиян возникли трудности при делении имущества в садах и на дачах

Владельцам участков в дачных и садовых товариществах нужно разделить общее имущество. Это сделано для того, чтобы распоряжаться им только с коллективного согласия собственников – например, ремонтировать или сдавать в аренду.

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