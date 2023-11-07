Путин заявил, что Россия и Казахстан подпишут соглашения на ХІХ форуме

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что по итогам ХIX форума межрегионального сотрудничества между Россией и Казахстаном будет подписан обширный пакет соглашений коммерческих контрактов.
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