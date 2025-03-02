NYT: провал Зеленского в США побудил Европу разрабатывать свой план по Украине

Провал главы киевского режима Владимира Зеленского на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме побудил европейских лидеров в ускоренном темпе разрабатывать собственный план по урегулированию украинского конфликта.
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