КНДР призвала распустить «незаконное» Командование ООН в Южной Корее

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) призвала распустить Командование Организации Объединенных Наций (ООН) в Южной Корее, поскольку оно представляет из себя «незаконную военную организацию».
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