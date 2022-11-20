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Между детскими командами «Барыс» и «Астана» произошла массовая драка. Тренер «Барыса» Зыкин вмешался в драку, схватил одного из игроков и швырнул его на лед

Массовая драка произошла после матча между детскими командами «Барыс» и «Астана».  В хоккейном клубе «Барыс» сообщили, что драка произошла после того, как игрок «Астаны» не подал руку соперникам в конце матча.

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