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«Мир — вот наша главная задача». Интервью с Брежневым в журнале Time

«Мир — вот наша главная задача». Интервью с Брежневым в журнале Time

В январе 1979 года Леонид Ильич принял в Кремле делегацию американских журналистов. Репортёры говорили с генсеком о неспокойной ситуации в мире: Европа чувствует угрозу с востока, а Китай недоволен позицией Москвы по массовым убийствам в Камбодже.

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