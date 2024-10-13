В ЦБ сообщили о жалобах российских компаний на нехватку работников

В настоящее время многие российские компании не могут найти людей для удовлетворения спроса на продукцию — это связано с рекордной низкой безработицей в России, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин в интервью блогеру Игорю Рыбакову.
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