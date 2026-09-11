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«Святая покровительница лжецов»: фрагмент из романа Энн Пэтчетт

«Святая покровительница лжецов»: фрагмент из романа Энн Пэтчетт

Дебютный роман Энн Пэтчетт — история о том, как найти своё место там, где его совсем не ждёшь. «Сноб» публикует фрагмент из книги, вышедшей в издательстве «Синдбад» в переводе Натальи Добробабенко.

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