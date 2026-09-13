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Шансы стремятся к нулю: эксперты оценили шансы найти Усольцевых в тайге спустя год

Шансы стремятся к нулю: эксперты оценили шансы найти Усольцевых в тайге спустя год

В месте исчезновения семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье свернута поисковая операция. Масштабные поиски не принесли никаких результатов, и сейчас рассчитывать найти какие-либо артефакты практически невозможно.

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