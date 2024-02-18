Science Advances: саранча создаёт угрозу продовольственной безопасности в мире

Научные исследователи из Сингапура и Китая предупредили, что изменения климата, вызванные глобальным потеплением, будут стимулировать увеличение нашествий саранчи, что создаст серьёзные угрозы для продовольственной безопасности в мире.
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